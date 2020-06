Everton e Liverpool voltam a competir pela Premier League com o clássico de Merseyside, em Goodison Park. Os 'reds' estão com a mão na taça, o título é só uma questão de tempo. Já o Eveton de Carlo Ancelotti é apenas o 13º na tabela com 37 pontos e bem distante da zona de classificação para as competições continentais.