A blindagem do Everton para manter Richarlison

Richarlison está protegido de qualquer investida de outros clubes. Quem quiser contratá-lo terá de abrir os cofres após o Everton construir barreiras para mantê-lo.

O atacante tem contrato válido até 2024. Até lá, ele estará protegido por uma cláusula de rescisão alta diante de um mercado afetado pela crise causada pelo coronavírus.

Segundo informações do jornal britânico 'Mirror', romper a blindagem do Everton custa 158 milhões de euros. Uma garantia de que os gols do brasileiro não seriam trocados por pouco dinheiro.

Na temporada 2019-20, sua segunda no clube, Richarlison somou 15 gols e cinco assistências. Na anterior, foram 14 bolas na rede e um passe para gol.

O atacante de 23 anos revelado pelo América Mineiro e destacado no Fluminense tem rumores recentes apontando para o Barcelona como interessado em sua contratação.