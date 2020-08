Everton Cebolinha acerta com Benfica e não é mais jogador do Grêmio

Everton Cebolinha não é mais jogador do Grêmio. O atacante acertou sua transferência para o Benfica nesta sexta-feira (7) e já segue para Portugal no domingo. O último jogo pelo Tricolor foi realmente o Gre-Nal, do qual ele saiu de campo bastante emocionado e já em tom de despedida.

Conforme já havia sido trazido por 'Goal', o acordo foi selado em aproximadamente € 20 milhões (R$ 125 milhões) e mais 15% de mais-valia (ganho em cima da valorização numa nova transferência). A negociação já estava acontecendo há alguns dias e foi consolidada nesta sexta-feira.

A pedida, inclusive, despertou o descontentamento de Renato Gaúcho, agora ex-comandante de Cebolinha, que revelou que o português chegou a pedir que o atacante não jogar o clássico na final do Gaúcho, para evitar uma possível lesão.

A expectativa de que o atacante deixasse o clube vem desde o título brasileiro na Copa América de 2019, quando Cebolinha foi um dos destaques da conquista. Recentemente, o jogador vinha sendo alvo de interesse do Everton, da Inglaterra, entre outros clubes da Europa.

Na entrevista pós Gre-Nal, pelo Campeonato Gaúcho, Cebolinha já indicava a saída, tendo admitido que estava a detalhes do acerto com o clube português. "Quero agradecer muito a este clube. Creio que se foi meu último jogo eu fecho com chave de ouro, como capitão... Faltam alguns detalhes, coisas burocráticas, porcentagens”, disse em entrevista ao Premiere.

Depois de 274 jogos, 69 gols e cinco títulos com a camisa Tricolor, o atacante disse estar se despedindo com a sensação de dever cumprido. "Muita gratidão. Só agradecer a todo o carinho e aprendizado que tive aqui dentro. Não nasci gremista, mas ao longo da minha vida aprendi a amar o Grêmio".