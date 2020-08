A Premier League 2019/20 terminou com uma invejável superioridade de um Liverpool que chegou aos 99 pontos. A equipe do Everton, por outro lado, terminou no meio da tabela, em 12º lugar.

No vídeo acima, você confere como está sendo a pré-temporada para a equipe, que luta para ter um resultado melhor na temporada 2020/21.