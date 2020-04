Everton e Newcastle também querem Van de Beek

De acordo com o 'Le 10 Sport', o Everton e Newcastle também estão atrás de Donny Van de Beek, um jogador do Ajax de 23 anos que está entre os mais desejados, apesar de não serem esperados grandes desembolsos neste mercado devido à crise do COVID-19.

Embora os dois novos pretendentes do meia não tenham tanto poder ou nome quanto os demais, eles estão com boa saúde financeira, algo muito importante no momento.

Obviamente, eles não terão um caminho fácil, porque, embora Van de Beek não seja mais uma prioridade para o Real Madrid, ele está relacionado a clubes como Juventus e Manchester United e o Ajax não o deixará sair tão fácil assim.

Recentemente, seu agente expressou suas dúvidas e admitiu que seu futuro está no ar devido à crise econômica do futebol que surgirá após a pandemia.