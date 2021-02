Everton empata no fim e frustra planos do Manchester United

O Manchester United entrou em campo com o objetivo de vencer para igualar os pontos do líder Manchester City e encontrou um Everton que chegou à 23ª rodada perto da zona da Champions League, apesar de ter dois jogos atrasados.

A partida iniciou equilibrada, mas com raras finalizações e insistentes cruzamentos nas duas áreas. Foi justamente em uma jogada aérea que o placar foi aberto por Edinson Cavani aos 24 minutos.

O lance do gol teve origem com Rashford recebendo de Bruno Fernandes pela direita e cruzando para o miolo da área, onde o centroavante uruguaio estava posicionado para cabecear para dentro sem precisar saltar.

Após o gol, o Manchester United conseguiu manter a posse de bola no campo adversário e deixar o jogo distante de sua área.

Ainda aos 38 minutos, a equipe de Solskjaer lamentou lesão de Pogba, que sentiu problema na coxa direita e teve de ser substituído por Fred.

Após 40 minutos de poucas finalizações, os instantes finais do primeiro tempo reservaram mais emoções, inclusive com golaço de Bruno Fernandes, que recebeu fora da área e observou as opções na área para cruzar, mas desistiu ao ver Olsen adiantado. O português bateu com categoria e força por cima do goleiro adversário.

Calvert-Lewin ainda teve chance de diminuir a desvantagem no último lance antes de voltar ao vestiário, mas mandou um chute cruzado que passou perto da trave de De Gea.

No segundo tempo, o Everton demorou três minutos para fazer seu gol. O lance iniciou com Davies acionando Calvert-Lewin em velocidade nas costas da zaga. O atacante invadiu a área e bateu cruzado para defesa de De Gea, que espalmou dando rebote para Doucouré chegar mandando para dentro de primeira.

Já aos 51 minutos, o time de Ancelotti empatou após cruzamento da esquerda atravessar a área e ficar com Doucouré. O camisa 16 dominou, viu James Rodríguez na área e tocou para o colombiano bater firme e rasteiro no canto esquerdo do goleiro espanhol.

Com o placar igualado, o Manchester United voltou a se posicionar no campo de ataque. A postura ofensiva surtiu efeito aos 69 minutos, quando McTominay recebeu cruzamento de Shaw em cobrança de falta e subiu mais alto para cabecear para dentro.

Nos minutos finais, os dois times tiveram chances nas áreas adversárias, mas não acertavam o alvo até o artilheiro do Everton entrar em ação aos 95 minutos. Calvert-Lewin recebeu cruzamento em falta cobrada por Digne e desviada por Keane para ficar na cara do gol e desviar para dentro.

Com resultado, a equipe de Solskjaer chega aos 45 pontos, ficando a dois do líder Manchester City, que disputou dois jogos a menos. O time de Carlo Ancelotti, por sua vez, fica com 37, ultrapassa o Chelsea e sobe para a sexta posição.

Os times voltam a campo para a 24ª rodada da Premier League no próximo domingo, quando o Manchester United visita o West Bromwich e o Everton recebe o Fulham.