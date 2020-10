Everton evita derrota para o Liverpool e mantém liderança

Everton e Liverpool empataram por 2 a 2 do dérbi deste sábado no Goodison Park. Os visitantes ficaram na frente duas vezes, mas Keane e o artilheiro Calvert-Lewin reagiram duas vezes, garantindo um ponto na partida válida pela quinta rodada da Premier League.

O atacante senegalês abriu o placar aos dois minutos de jogo, mas Michael Keane reagiu para igualar o marcador ainda antes do intervalo. O gol de Salah voltou a deixar os atuais campeões na frente, mas Calvert-Lewin empatou com cabeçada no fim do jogo. Com essa bola na rede, o goleador supera Son e assume a liderança isolada da artilharia.

Um forte carrinho de Richarlison em Thiago Alcântara fez o atacante do Everton ser expulso na reta final do confronto. Com um a menos, o time da casa chegou a sofrer um gol de Henderson, mas o VAR foi acionado e anulou a jogada ao flagrar impedimento de Mané.

A má notícia para o Liverpool é a lesão no joelho de Van Dijk. A imprensa local demonstra pessimismo, acreditando ser uma lesão grave. Os 'reds' visitam o Ajax na próxima quarta-feira e tudo indica que não contarão com o zagueiro.

O resultado mantém o Everton na liderança, mas o time de Carlos Ancelotti perdeu o 100% de aproveitamento e agora soma 13 pontos. Com 10, o Liverpool é o vice-líder. A tabela ainda pode mudar com os jogos do restante do fim de semana, mas ninguém tem chances de ultrapassar o Everton nesta rodada.