Palmeiras recebe algo se o Everton vender Yerry Mina?

O zagueiro colombiano Yerry Mina pode voltar em breve para LaLiga. Atualmente no Everton, o ex-Palmeiras pode ser vendido pelo time de Liverpool para levantar dinheiro e um dos times interessados no defensor seria o Valencia.

Segundo o jornal inglês 'The Sun', o Everton quer contratar John Stones, atualmente no Manchester City, mas precisa arrecadar dinheiro para tal. Mina pode ser vendido e justamente pela questão financeira e para abrir espaço na defesa de Carlo Ancelotti. Thiago Silva também interessa.

Diante desta situação, o Valencia poderia pagar 16 milhões de euros (R$ 96,1 milhões) para levar Mina ao Mestalla. Após a saída de Ezequiel Garay, que não renovou seu contrato, encerrado no dia 30 de junho, a prioridade do time espanhol é contratar um zagueiro.

O Palmeiras recebe algum valor pela venda de Mina?

Pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o Palmeiras deve receber cerca de 1,2% do total, porcentagem parecida com a que recebeu quando o Barcelona vendeu Mina para o Everton. O Alviverde é considerado um dos clubes formadores do colombiano.

Caso Mina seja vendido por 16 milhões de euros, o Palmeiras receberá 192 mil euros (R$ 1,15 milhões). O zagueiro colombiano atuou pelo Alviverde entre 2016 e 2018, conquistando o Brasileirão em sua primeira temporada.