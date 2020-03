Everton quer blindar Holgate após interesse do City

Holgate encerra seu contrato com o Everton em junho de 2022. Ainda faltam mais de dois anos, mas a equipe comandada por Ancelotti quer renovar com o jogador e proteger uma de suas estrelas defensivas.

A intenção de Everton é afastar Holgate do Manchester City que o quer para o futuro. Portanto, 'The Sun' informa, a equipe de Liverpool trabalhará em sua renovação.

Holgate chamou a atenção dos 'citizens' graças ao seu bom desempenho na defesa do Everton. O plano do Manchester City é de envolver Stones em uma troca com o jogador 'toffee'.

Aos 23 anos, Holgate se firmou no Everton após um ano emprestado ao West Bromwich Albion. O zagueiro, que também pode atuar na ala direita, já jogou 23 partidas como titular dos 26 disputados.