Everton recusou uma proposta tentadora dos 'spurs' por Keane

Já faz um ano que Arsenal e Tottenham vem acompanhando de perto os passos de Michael Keane do Everton, jogador que ambos os clubes brigaram para conseguir sua contratação.

Um derby londrino que terminou sem que nenhum deles tirasse o defensor de 27 anos do Everton. Porém o Tottenham não se esqueceu de Keane e, aparentemente, voltou a insistir em sua contratação em dezembro do ano passado.

Segundo 'Football Insider', os 'spurs' fizeram uma grande proposta pela transferência do ex-jogador do Burnley, que os 'toffees' não hesitaram em recusar, imediatamente.

Com contrato com o Everton até junho de 2022, o zagueiro inglês, que se formou nas categorias de base do Manchester United, é uma das peças mais destacadas da equipe, com um total de 96 jogos disputados em três temporadas. No curso atual, ele entrou em 23 partidas oficiais.