"O que a gente mais quer é voltar a jogar"

Depois de 90 dias sem atender a imprensa, o Flamengo realizou no início da tarde desta quarta-feira(10), a primeira coletiva virtual e o escolhido para atender aos jornalistas foi Everton Ribeiro, o capitão e um dos líderes do elenco. O camisa 7 reconheceu que os atletas querem voltar a jogar.

"Eu acho que o Flamengo vem se preparando, discutindo sobre uma volta mais para frente, primeiro era se organizar para poder treinar, se preparar que é o mais importante. Quando voltar vai ser corrido, temos que estar prontos. A gente sempre conversa, o que a gente mais quer é poder voltar a jogar, mas sabe que tem que ser no tempo certo, vamos nos preparar para quando for hora certa".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva:

Ansiedade para jogar

"Depois de um certo tempo estamos de volta. A gente sabe que é um momento diferente, mesmo não sabendo quando vai ser os jogos a gente vem se preparando para quando tiver uma data a gente estar pronto e voltar em alto nível".

Treinos em casa

"A gente sente um pouco proque ficamos quase dois meses em casa, mudou um pouco a rotina do treino, mas com essa ajuda do Flamengo, disponibilizando parte da academia para treinar em casa, deu uma boa base para a gente poder voltar treinar bem"

Renovação de Jorge Jesus

"No dia que a gente soube que ele tinha renovado entregamos uma camisa para ele com 2021, ele olhou o que é isso? Aí mostramos até 2021. A gente cobrava ele diariamente, queria muito que ele ficasse. Parabéns para a diretoria, para o Mister, temos mais um ano aí com nosso Mister".

Redução

"Na hora que o Flamengo nos chamou, sempre nos deixamos à disposição. Foram reuniões rápidas, a gente até perguntou para os funcionários, eles falaram que é de cima, coisas que acontecem. A gente já estava à disposição até antes do corte, o Flamengo achou melhorar esperar um pouco e quando viram que era o momento, nossa equipe foi muito coesa. A gente discutia com a diretoria, passava para o grupo e todo mundo concordo, era 100% de aceitação, foi muito rápida a conversa, não durou uma semana. A gente procurou ser o mais rápido possível para ajudar o Flamengo que tanto nos ajuda".