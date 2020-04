Everton volta à mira do Milan, diz jornal italiano

Destaque das últimas temporadas na equipe de Renato Gaúcho e do Brasil na conquista da Copa América, Everton atrai olhares de diversos gigantes da Europa. No entanto, as equipes esbarram nos altos valores exigidos pela diretoria gremista.

Informações do jornal 'La Stampa', afirmam que o Milan continua interessado em ter Cebolinha como reforço. A intenção seria contar com o jogador a partir de 2021.

No ano passado, o pedido era de 40 milhões de euros, mas a crise causada pelo coronavírus traz também incertezas sobre a variação dos valores de mercado dos atletas, que tendem a custar menos nas próximas janelas.

Em agosto de 2019, o clube milanês fez uma oferta que não chegou a 30 milhões e não agradou o clube brasileiro.

Borussia Dortmund e Everton também têm rumores indicando o interesse no jogador do Grêmio.