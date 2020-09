Aos 19 anos, o ponta-esquerda Bukayo Saka é visto como uma das maiores promessas do Arsenal. Revelado no Emirates Stadium, ele passou a assumir papel relevante no time principal na temporada passada.

Em 2019-20, o jogador somou 39 jogos disputados, sendo escalado 30 vezes entre os onze titulares de Mikel Arteta. Além disso, somou quatro gols e 12 assistências. Confira no vídeo a evolução do jovem como uma joia dos 'Gunners'.