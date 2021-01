Aos 24 anos, Yves Bissouma vive sua terceira temporada vestindo a camisa do Brighton & Hove Albion, time ao qual chegou após ser revelado pelo Lille.

Confira no vídeo acima imagens da trajetória do meio-campista nascido em Mali, que tem 73 jogos disputados com o time inglês, além de 55 titularidades, três gols e uma assistência.