Vindo de uma vitória por 2 a 0 para o Bahia no domingo, o Sport se prepara para receber o Flamengo na 33ª rodada do Brasileirão.

Um dos jogadores que vêm sendo cada vez mais essencial ao clube é Ewerthon. No vídeo acima, você confere as palavras do jogador sobre sua sequência na equipe e sobre uma inusitada situação onde ele teve três gols cancelados no mesmo jogo.