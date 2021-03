Cria da base do Leão, o lateral-dereito Ewerthon vibra com as oportunidades na equipe principal do Sport. Aos 20 anos o jogador teve o seu contrato renovado até 2024. Antes da derrota para o Salgueiro (1-2) pela segunda rodada da primeira fase do Pernambucano, o jovem falou sobre a sua evolução.

Confira no vídeo acima o que disse Ewerthon!