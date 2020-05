Ex-Barça prefere Firmino em vez de Lautaro

Todos os dias os jornais esportivos, portais e aplicativos estampam ao menos uma notícia sobre o interesse do Barcelona em Lautaro Martínez da Inter de Milão.

A obsessão do clube do Camp Nou pelo atacante é impressionante. Tanto que o clube, em meio a uma grave crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus, avalia as mais diversas fórmulas para levar o argentino a Cidade Condal.

Mas nem todo mundo está de acordo com isso, é o caso do ex-atacante do Barcelona e atual jogador do Montréal Impact, Bojan Krkic, que indica outro nome para o ataque 'culé'.

"Lautaro poderia acabar ocupando uma área do campo que não é a preferida dele e isso seria uma pena. Se você me perguntasse um nome, eu apostaria em Firmino, que é um jogador de armação e muita presença de área e mobilidade", disse Bojan ao jornal espanhol 'Sport'.

"Eu não quero que essa reflexão seja interpretada como uma recusa ao Martínez, mas eu entendo que seu perfil deve ser analisado muito bem porque seria imperdoável que aconteça o mesmo com o Griezmann: nós contratamos um centroavante, o colocamos na ponta e depois reclamamos que não deu certo", completou.

"Isso não pode acontecer de novo, apesar de ser óbvio:ve um camisa nove é um camisa no. Esse é seu habitat natural e movê-lo da área seria como desperdiçar seu talento. Se o Barça precisa de um nove, contrate-o, mas apenas o faça se for utilizá-lo", concluiu.