Ex-Benfica, Rúben Dias projeta duelo contra o Porto e admite pressão

O Manchester City receberá o Porto nessa quarta-feira pela primeira partida da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os Dragões enfrentarão um adversário que conhecido de longa data.

Formado no Benfica e recém saído do time de Lisboa, Rúben Dias fará sua terceira partida pelo clube inglês e, na véspera do duelo contra seus conterrâneos, falou sobre o jogo em entrevista coletiva.

"Estou muito feliz por estar aqui e por ter a oportunidade de jogar nesta competição por uma equipe como o City. Obviamente, foi também uma das razões pelas quais eu vim, por causa da forma como o clube joga e como joga para vencer, principalmente nesta competição", disse o zagueiro.

O português avaliou o momento do time. "Obviamente, o City está em um grande grupo de times de ponta que podem vencer. Alguns estão próximos, alguns um pouco mais distantes, mas todo ano começa do zero. É um novo ano, com novos jogadores na equipe", afirmou.

"Eu sou a pessoa que melhor os conhece (o Porto) e obviamente vou tentar ajudar da melhor forma que puder. Eu os conheço bem. Esperançosamente, será uma boa informação pela forma como abordamos o jogo", comentou Rúben Dias.

O jogador não nega a pressão com a titularidade. "Eu sofri pressão quando era jovem. Tive pressão quando cheguei à primeira equipa do Benfica. Senti pressão quando fui para a seleção nacional e estou sob pressão agora. Faz parte do futebol. Quanto mais alto você vai, mais pressão você tem. Eu gosto disso. Tudo bem", concluiu o zagueiro.