Ex-Chelsea não quer ver Coutinho no clube inglês

O Bayern não tem planos de manter Coutinho após o final da temporada e isso força o brasileiro a escolher entre duas coisas: retornar ao Barça ou encontrar outro clube.

Na Inglaterra, eles insistem que o meio-campista está no radar do Chelsea, mas um ex-jogador azul, Frank Leboeuf, alertou que não considera essa possibilidade em uma entrevista à ESPN.

"Coutinho era bom no Liverpool e, até agora, ele é um jogador bastante discreto no Barça e no Bayern... tenho muitas dúvidas sobre o motivo de ele querer vir", disse o ex-jogador de futebol.

Além disso, o francês continuou na mesma linha: "Não sei onde estaria o lugar dele. Se eu fosse o presidente ou o treinador, hesitaria em contratá-lo".

Finalmente, Leboeuf enviou uma mensagem. "Temos jovens jogadores no Chelsea, que são muito talentosos e promissores, e bons jogadores do meio-campo como Kovacic e Jorginho para organizar o jogo", concluiu.