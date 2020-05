Ex-colega de Vidal na Juventus nega alcoolismo

Chiellini jogou a bomba dedicando trechos de seu livro para Balotellli, Felipe Melo, Sergio Ramos e Arturo Vidal, entre outros. Sobre o chileno, o italiano disse que enfrentava problemas com a bebida, mas Marcelo Estigarribia desmente.

O paraguaio, hoje no Colón, chegou do Santa Fe à Juventus justamente quando Vidal trocou o Bayer Leverkusen pelo time de Turim. Eles compartilharam vestiário por um ano.

"Vi que ele falou de Mario Balotelli e Felipe Melo e houve muitas discussões sobre suas palavras", respondeu Marcelo a 'TuttoJuve' ao ser questionado sobre a autobiografia de Chiellini.

"Fiquei surpreso com as palavras de Giorgio. Conheço Arturo bem e ele não é alcoólatra. Lembro-me bem do período que passamos na Juve, quando saímos, ele sempre se comportou bem e nunca foi exagerado com álcool", explicou.