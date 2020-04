Ex-companheiro de Ronaldinho e Messi acha jogos de futebol entediantes

Jogar no La Masia nem sempre é sinônimo de sucesso, nem permite alcançar o primeiro time com certeza. Mas há muitos jogadores de futebol que podem pelo menos provar um pouco o que é viver o dia a dia de um grande clube.

É o caso de Cristian Hidalgo, que chegou ao primeiro time das mãos de Frank Rijkaard, apesar de não ter disputado nada além de uma partida oficial, mas que foi convocado em várias ocasiões e pôde sentir o que é treinar ao lado de Ronaldinho e Leo Messi.

O jogador catalão, que joga no Ordino de Andorra depois de percorrer metade do mundo, confessou que o futebol de alto nível é entediante e ele quase não vê jogos.

"Adoro jogar. Mas, se não é um jogo especial como o 'Clásico', não assisto um jogo inteiro. Fico entediado. O futebol na Europa é, infelizmente, apenas um 'show'", explicou ele em "Goal".

Ele não conseguiu evitar as perguntas sobre Ronaldinho e Leo Messi, dois jogadores que estavam com ele no 'Can Barça'. "Às vezes tive que me beliscar quando estava indo para o campo de treinamento e, ao meu lado, Ronaldinho e Deco tocavam a bola. Olhando para trás, tudo foi uma loucura", explicou.

Cristian Hidalgo reconheceu os valores de La Masia, onde também concordou com Messi: "Os jovens jogadores nos ensinaram certos valores como humildade e respeito. Leo era um talento incrível. Todos no clube sabiam que um dia ele se tornaria um jogador. muito, muito bom. Mas o melhor de tudo? Não. Ninguém poderia ter previsto isso".

Cristian Hidalgo elogiou Oleguer e, é claro, Ronaldinho: "Além de Ronaldinho e Deco, havia muitos outros jogadores como Samuel Eto'o, Xavi ou Andrés Iniesta. Mas se tenho que escolher um, é Ronaldinho. Sem ele e sua aura positiva, o Barcelona não teria tido sucesso naquele momento. Fora isso, nunca vi um driblador melhor que ele".