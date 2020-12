Recém transferido do Pachuca, Colin Kazim-Richards, ex-Corinthians e Coritiba, marcou pela primeira vez pelo Derby County no empate por 1 a 1 contra o Coventry City.

Confira no vídeo acima o lance do atacante turco de 34 anos no jogo válido pela segunda divisão do Campeonato Inglês, também conhecida como Championship.