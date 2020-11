Ex-dirigente do Barça revela que por pouco não contratou Mbappé e Neymar

Iniciou a sua trajetória como diretor do Barcelona em 2010, primeiro com Sandro Rosell, e continuou tambem durante a direção de Josep Maria Bartomeu, até que este pediu demissão. Em entrevista ao 'Mundo Deportivo', Javier Bordas revelou detalhes de possíveis contratações do Barcelona.

Uma das principais críticas da gestão passada foi a formulação do elenco. Bordas acompanhou de cerca como as contratações iam se frustrando, entre elas a de Kylian Mbappé.

"Quando estávamos para fazer a contratação de Dembélé, Minguella me ligou para dizer que Mbappé estava ao nosso alcance. Conversei com seu pai e me disse que ele não iria ao Real Madrid porque estavam Cristiano, Benzema e Bale, mas para o Barça poderia ir, pois estava sem Neymar", disse.

"O presidente do Mônaco preferia o Barcelona do que o PSG para não reforçar um rival direto. Por 100 milhões de euros poderia ser feito. Mas Robert Fernández (secretário técnico) preferia Dembélé e teve apoio do Pep Segura. A explicação foi de que Mbappé joga para si e Dembélé para o time", recordou Bordas.

Também relembrou a última tentativa de resgatar Neymar em 2019. "Tínhamos muita vontade de que viesse, tentamos de todos os jeitos possíveis. Estivemos muito perto. Conseguimos que o PSG fizesse uma oferta quando nunca aceitou nada nem por Verrati, nem por Marquinhos, nem por Thiago Silva. Não é um clube vendedor. Até Neymar acreditou que viria também. Houve uma diferença de dinheiro que seu pai colocava, mas os clubes não entraram em acordo na hora de fechar a operação".

No entanto, Bordas acredita que no final foi melhor assim, já que logo depois veio a pandemia do coronavírus e os seus efeitos devastadores para as finanças dos clubes.

"O que aconteceu com o vírus já foi visto, ainda fazemos aquele esforço econômico e agora estaríamos pior. No futebol, há momentos em que você tem que acertar e Neymar era chave, mas a parte financeira do clube estava preocupada. Foi um tema de área econômica. Colocaram um teto e não podia ultrapassar. Alguns atletas propuseram postergar parte do salário para Neymar voltar", completou.