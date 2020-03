Ex-Fla e Grêmio relata "operação de guerra" na China e acredita na volta do futebol em abril

Em janeiro deste ano, depois de uma passagem pelo Grêmio, por empréstimo, Rômulo rescidiu com o Flamengo e acertou a transferência para o Ever Bright, da China. Dias depois de desembarcar no país, o surto do coronavírus, pandemia que assola o mundo e afeta o futebol, estourou no território chinês.

Diante disso, o Ever Bright, que já tinha programado uma pré-temporada de 15 dias fora do país, precisou estender por dois meses. Jogadores, familiares e todo o staff do clube só retornaram à China na última semana.

"Quando o vírus explodiu na China, por coincidência era o inicio da pré temporada nos Emirados. Ficaríamos 15 dias antes de retornar a China, foram prorrogando até que totalizou 2 meses. Retornamos tem 5 dias, mas foi uma operação de guerra. Mais de 12 horas em procedimentos de segurança sanitária após pousar na China", revela Romulo, em bate-papo exclusivo com a reportagem da 'Goal.com'.

O volante conta que num primeiro momento não se assustou com o vírus, mas que passou por uma situação mais tensa em Abu Dhabi, quando dois italianos que estavam hospedados no mesmo hotel da equipe tiveram o diagnóstico do coronavírus confirmado.

"A princípio não me assustei, na verdade nunca cheguei a entrar em pânico. Os amigos e o empresário que sempre traziam notícias, me atualizando da situação pra ver se eu acendia um pouco o alerta. Mas teve um momento mais tenso em Abu Dhabi, quando dois italianos em nosso hotel testaram positivo para o coronavírus e todos nós ficamos 2 dias presos no quarto, daí logo conseguimos mudar de hotel e só os quartos mais próximos dos infectados permaneceram no lockdown. Por desinformação eu também estava no time dos que achavam que não era nada demais, até os números crescerem por todo o mundo.

Enquanto o vírus afeta boa parte do mundo ocidental, a China tem conseguido conter o avanço pouco a pouco e já começa a retomar as atividades. De olho na volta do Campeonato Chinês, Rômulo acredita que, por conta da disciplina e do planejamento no país, o torneio deve iniciar na reta final de abril.

"Tem sim(condições de ter campeonato). Os chineses são muito disciplinados e deram a volta por cima rápido. Nós todos que retornamos do exterior estamos em uma quarentena muito restritiva mas felizmente todos testamos negativos pro Covid19. Acredito que final de Abril o campeonato volta".

Sem acesso a Facebook, Instagram, Whatsapp e maioria dos aplicativos conhecidos no mundo ocidental, Rômulo relata a corrida e os cuidados minuciosos do isolamento social que vive neste momento e a confiança que precisa ter na diretoria do clube.

"Certamente o clube tem bom acesso a informação da situação da crise, até mesmo pela questão do idioma e confiamos nos cuidados da diretoria, são bem atenciosos. A quarentena atual é realmente uma maratona mental, estou sozinho no quarto e não podemos nem mesmo ir ao corredor do hotel por 14 dias. Até a comida vem ao quarto. As horas custam a passar, parece que faz um mês. O whatsapp, Insta e face não funcionam bem aqui. Mas enfim, todos estamos passando por isso, o tratamento é igual e isso é bom. Sabemos que é pra segurança de todos então vamos adiante".

Por fim, Rômulo afirma que por conta de todos os cuidados e a ajuda dos brasileiros da equipe, nunca pensou em desistir de jogar na China.

"Se eu tivesse sozinho de brasileiro talvez tivesse balançado. Mas após a saída do Marcelo moreno ainda ficamos em três brasileiros. A gente se dá força. A família e meu empresário também estiveram presentes em todos esses momentos. No geral, estamos tranquilos ao ver os cuidados sanitários no retorno à China".