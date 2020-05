Ex-Flu elege Rodrigo Caio como zagueiro mais difícil

Uma das principais joias de Xerém da última década, João Pedro está no Watford desde dezembro do ano passado. Aos 18 anos de idade, ele encara um difícil processo de adaptação no meio da pandemia do coronavírus. Antes da paralisação do futebol, foram poucas as oportunidades na equipe principal, mas o suficiente para deixar uma boa impressão.

Em bate papo exclusivo com a 'Goal.com', João Pedro comentou como tem sido os primeiros meses no futebol inglês e revelou que o goleiro Gomes é peça importante em seu processo de adaptação.

"Antes da paralisação estava bem tranquilo o meu processo de adaptação aqui. No começo foi mais difícil porque chegamos em pleno inverno e com certezza o futebol inglês tem suas diferenças do brasileiro como a força e a intensidade. E o Gomes, além de ser o guia de muitos aqui é bem atencioso e me ajuda e orienta em tudo. Ele tem sido de extrema importância para a minha adaptação. Ele é fera e conhece tudo aqui mesmo".

Abaixo, confira os principais trechos do bate papo:

Goal.com: O que tem feito durante essa paralisação dos jogos?

João Pedro: "Eu tenho aproveitado esse tempo para ficar com a minha família, treinar bastante, descansar e, claro, jogar Foretnite".

Goal.com: Você tem contato com outros brasileiros aí na Inglaterra?

João Pedro: "Eu tenho contato sim com o próprio Richarlison, com o Lucas Moura, porém por causa da pandemia fica difícil encontrar, estamos todos em suas casas, seguindo a orientação do clube".

Goal.com: Do que mais sente falta no Brasil?

João Pedro: "No Brasil a gente sente falta de alguns familiares que ficaram, dos amigos e também das praias né?"

Goal.com : Quem é sua grande inspiração no futebol?

João Pedro : "Cristiano Ronaldo pelo modo como ele se prepara e pelos gols dele também".

Goal.com: Um momento especial da sua curta carreira, que você lembra com carinho?

João Pedro: "O meu gol de bicicleta contra o Cruzeiro aos 52 minutos do segundo tempo, esse vai ficar para sempre na lembrança".

Goal.com: Quem foi o zagueiro mais complicado que você já enfrentou até agora?

João Pedro : "Rodrigo Caio do Flamengo, ele é muito rápido e muito bom no jogo aéreo".

Goal.com: Quais são os seus objetivos na Inglaterra?

João Pedro: "Primeiro realizar o meu sonho de jogar a Premiere League e, claro, ganhar muitos títulos e fazer muitos gols".