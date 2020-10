Ex-Flu, João Pedro só agora desencanta pelo Watford... na segunda divisão inglesa

João Pedro surgiu de uma maneira quase meteórica no Fluminense, marcando belos gols e decidindo partidas pelo Tricolor. Após queda brusca de rendimento, chegou no Watford sem fazer muito alarde... e só agora vai começando a encontrar sua melhor forma pelos Hornets, jogando a Championship, a segunda divisão inglesa, e balançando as redes.

Mais um talento recente da fantástica fábrica de centroavantes em Xerém, que também revelou Pedro e Evanílson nos últimos três anos, João Pedro foi vendido ao Watford em tempos de glória: o atacante, ainda no sub-17, foi negociado em outubro de 2018, na oitava rodada da Premier League 2018/19. Naquele momento, os Hornets estavam na nona colocação na tabela e vinham em sua quarta aparição consecutiva na primeira divisão inglesa.

Seguiria os passos de Richarlison, grande sucesso na equipe do leste do país, como um jovem talento do Fluminense - mesmo lembrando que o "Pombo" foi revelado pelo América-MG - que iria ter o Watford como sua primeira casa na Europa.

Viveu altos e baixos no Tricolor na temporada de 2019 e, ao fim do ano, se transferiu a um time muito diferente do que aquele que o contratou: o Watford agora brigava contra o rebaixamento e já estava no seu terceiro técnico na campanha. Assim, recebeu poucas oportunidades na reta final da Premier League 2019-20.

Relegado a jogar poucos minutos saindo do banco de reservas ou por competições mata-mata - atuou em apenas 22 minutos em três jogos pelo Campeonato Inglês -, João Pedro saiu dos holofotes e viu os Hornets serem rebaixados na Premier League, voltando a Championship pela primeira vez desde 2014-15.

Agora, só com 19 anos, mostra o porquê do Watford o ter buscado tão cedo na base do Fluminense: virou titular absoluto do clube na temporada, tendo participado de todas as partidas e marcado dois dos três gols da equipe na segunda divisão inglesa. Contra o Derby County, de Wayne Rooney, já no segundo tempo, balançou as redes com um lindo arremate de longa distância para decidir a partida e conquistar os três pontos.

A goal worthy of winning any match!#EFL | @WatfordFC pic.twitter.com/7RAzJju701

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) October 16, 2020

Atuando por um time que deve brigar pelo acesso na Championship, João Pedro deve ganhar mais manchetes e fazer barulho na temporada inglesa. Quem sabe, até, voltar para a Premier League... junto com os Hornets ou como reforço de peso de um time da elite.