Ex-goleiro do Liverpool compara Alisson a CR7, mas vê Neuer acima

Alisson certamente está entre os melhores goleiros do mundo e mostrou isso na partida entre Liverpool e Arsenal, na última segunda-feira (28). Tamanha sua qualidade e importância para a equipe, ele foi comparado a Cristiano Ronaldo por David James, que também foi arqueiro dos Reds por um bom tempo. Contudo, o ex-jogador afirmou que Manuel Neuer, campeão da Liga dos Campeões com Bayern de Munique, é o melhor da posição atualmente.

Contratado por 67 milhões de libras, Alisson teve um grande impacto desde sua chegada ao Liverpool e se tornou um dos principais pilares da equipe de Jurgen Klopp, que conquistou a Premier League, na temporada passada, e a Champions League, em 2018/2019.

Além das defesas espetaculares e dos milagres, Alisson também é extremamente importante na construção de jogo dos Reds. E tudo isso se torna ainda mais impactante pelo fato de ele ter substituído Loris Karius, goleiro que acumulou diversas falhas jogando em Anfield - inclusive na final da Liga dos Campeões em 2018, quando o título ficou com o Real Madrid.

"Alisson é um goleiro que faz tudo tão bem. Ele é como Cristiano Ronaldo, no sentido de que não precisa fazer algo excepcional para ainda estar no mais alto nível", destacou David James, goleiro que defendeu os Reds entre 1992 e 1999, ao site Liverpool Echo.

Mas se Alisson foi com sobras o melhor goleiro do mundo em seu primeiro ano em Anfield, na visão de James, Manuel Neuer o superou no último ano.

Campeão da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, o alemão se recuperou de algumas lesões e voltou em seu mais alto nível, sendo fundamental para o Bayern de Munique conquistar a tríplice coroa - Bundesliga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões.

“Na penúltima temporada, Alisson Becker foi o melhor goleiro que eu vi na Europa. Mas na temporada passada, principalmente depois da pandemia, ele não estava no seu melhor. Mas tudo que o Liverpool precisava fazer era vencer a liga, e eles conseguiram”, lembrou James.

“Manuel Neuer, por outro lado, está impecável. Na final da Champions League, fez duas defesas que salvaram o Bayern. [Na Supercopa da Europa, contra o Sevilla] a defesa contra [Samir] Nasri foi a melhor. Ele é, neste momento, o goleiro com melhor desempenho do mundo”.

Mesmo assim, o ex-goleiro do Liverpool acredita que Alisson pode retomar o posto de melhor do mundo em sua posição ainda nesta temporada.

"Acho que Alisson é melhor do que Neuer no longo prazo e voltará a ser o melhor - eu amo tudo nele. Ele parece imperturbável", concluiu.