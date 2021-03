Ex-jogador 'bleu' pede que Deschamps "perdoe" Benzema

Desde o último dia 8 de outubro de 2015, quando a França venceu a Armênia por 4 a 0 em um amistoso, Benzema não voltou a vestir a camisa do seu país. Em tal ocasião, o jogador do Real Madrid marcou dois gols e deu uma assistência nos 81 minutos que ficou em campo.

Embora Karim seja a figura e estrela de um time merengue que luta pela dobradinha de títulos, isso não serviu ao francês para ser convocado novamente pelos 'les bleus'. Mais uma vez, ele foi deixado de fora de uma lista para a qual jogadores como Lemar e Dembélé retornaram.

Entre os nomes dados pelo treinador, Deschamps, também estava o de seu companheiro de equipe, Varane. O zagueiro, em palavras para a imprensa nesta segunda-feira, deixou escapar que o camisa 9 merengue deveria voltar com a Seleção Nacional.

Jean-Michel Larqué, ex-jogador da Seleção da França, também se uniu ao discurso do zagueiro. Com um tom mais direto, mas tão respeitoso quanto o mencionado anteriormente, ele enviou uma mensagem a Didier para reforçar sua decisão sobre Benzema.

“Não culpo Deschamps pelo que aconteceu, simplesmente porque o perdão faz parte da nossa sociedade e das qualidades de um homem. Acredito que, apesar de todas as adversidades que suportou, o perdão talvez pudesse fazer o treinador crescer”, ele disse em uma transmissão do 'RMC Sport'.

Desde a polêmica com Valbuena, que acusou Karim de um suspeito de crime de extorsão, o jogador do Real Madrid tem estado ausente de todas as listas da Seleção Francesa. A situação parece que não vai mudar e ele poderia perder, mais uma vez, a Eurocopa.