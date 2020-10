Ex-jogador de City e Barcelona B muda o nome para Goku... oficialmente!

Ex-jogador das categorias de base do Manchester City e Barcelona, o espanhol Joan Roman não é um nome dos mais conhecidos do futebol e, muito provavelmente, você jamais havia ouvido algo sobre o ponta, hoje com 27 anos. Mas ao protagonizar uma mudança de nome no mínimo curiosa, ele virou notícia na Europa. Isso porque agora ele pode ser oficialmente chamado de... Goku.

É isso mesmo: o jogador buscou uma maneira oficial de mudar o seu nome e resolveu fazer uma homenagem ao protagonista da série de animes e desenho Dragon Ball.

Atualmente jogador do Miedz Legnica, da Polônia, Joan (ou melhor, Goku) já trocou os nomes em suas redes sociais e pediu para que as pessoas respeitem sua decisão, dizendo que o novo nome reflete a sua personalidade e estilo de vida.

“Sou agradecido ao Joan pelo que eu vivi, por todas as coisas positivas que ele deixou para mim”, escreveu o jogador em sua conta no Instagram, antes de complementar, “Mas agora eu sou o Goku”.

“Peço apenas para que respeitem, assim como várias pessoas têm mostrado isso. Sempre em movimento, sempre para a frente”, seguiu.

Dragon Ball é uma das franquias japonesas de maior sucesso em todos os tempos, e recentemente também virou um fenômeno dentre os jogadores de futebol.

“Eu escolhi este nome porque eu me identifico com o que ele representa para mim: perseverança, empatia, crescimento perante os obstáculos, luz e positividade”, explicou.

Quando ainda se chamava Roman, Goku começou sua carreira no Santes Creus, da Catalunha, antes de ingressas nas categorias de base de Espanyol e Manchester City. Em 2012, quando tinha 19 anos, foi contratado pelo Barcelona B e disputou 70 jogos em três temporadas, tendo também passado um período emprestado para o Villarreal.

Em 2015, Joan jogou no Braga, de Portugal, antes de iniciar uma carreira de nômade da bola. Esta é a sua segunda passagem pelo Legnica... mas a primeira como Goku.