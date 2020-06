Ex-jogador do PSG detona Thiago Silva: "limitado mentalmente"

O contrato de Thiago Silva com o PSG chega ao final no dia 30 de junho, caso as partes não entrem em um acordo, o jogador ficará livre no mercado.

Milan, Fluminense, Everton.. vários são os clubes interessados no brasileiro. No entanto, nem todo mundo em Paris está triste com a possível saída do ídolo.

Jérôme Rothen, ex-zagueiro da seleção francesa e do Paris Saint-Germain concedeu uma entrevista a 'RMC' e detonou o brasileiro.

"Faz sentido ele sair. Nunca foi como Sergio Ramos ou Van Dijk. Em qualquer outro lugar, nunca teria ganhado tanto dinheiro como em Paris. É um bom jogador, mas limitado mentalmente", disse Rothen.

"Quando se paga tanto a um jogador, espera-se que ele transforme os que estão ao seu redor. Se fosse por mim, eu economizaria os dois meses de contrato que tem até agosto. Ficou chorando o ano todo para renovar, até sua mulher entrou no assunto, e foi o primeiro a não aceitar a redução de salários pela pandemia", completou.

Thiago chegou ao PSG em 2012 procedente do Milan. Ao todo são 310 jogos com a camisa do time francês, 17 gols e cinco assistências.