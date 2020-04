Ex-jogador e comentarista Michael Robinson morre aos 61 anos

O mundo do futebol está de luto após a morte de Michael Robinson (Leicester, 1958). Um memorável ex-jogador do Preston North End, Manchester City, Brighton e Hove Albion, Liverpool, Queens Park Rangers e Osasuna, perdeu a batalha contra o câncer.

Amado por toda a sociedade do futebol, Michael Robinson deixa um grande legado não apenas dentro dos campos de jogo, mas também fora, onde se estabeleceu como um dos melhores jornalistas da Espanha.

Robinson lutava contra o câncer desde 2018, mas foi incapaz de superar a doença. Sempre com um sorriso no rosto, o ex-jogador e comentarista deixa um vazio no futebol.

Ele começou sua carreira esportiva nas categorias de base do Coventry City. Depois de jogar em vários times amadores, Robinson partiu para o Preston North End, onde começou a fazer carreira. Sempre acostumado a liderar os ataques, atuou pelo Manchester City antes de assinar com o Brighton & Hove Albion.

Jogou a final da FA Cup de 1983 contra o Manchester United, e chamou a atenção do Liverpool. Robinson realizou seu sonho, embora a concorrência com a dupla formada por Ian Rush e Kenny Dalglish não o tenha deixado com muitos minutos em campo. Apesar de tudo, Michael Robinson deixou os 'reds' depois de duas temporadas e com a tríplice coroa de 83-84 com a Liga, a Copa da Liga e a Copa da Europa conquistada em Roma.

A falta de minutos o levou ao Queens Park Rangers antes de deixar a Inglaterra pela primeira vez para assinar com o Osasuna. "Foi a pior de todas as ofertas que tive, mas eu queria jogar meus últimos anos em um lugar onde me sentisse apreciada", confessou ele a 'JotDown'. Seu desconforto no joelho direito marcou seus últimos anos como profissional. Apesar disso, no Osasuna ganhou o carinho de todo o público, graças à sua dedicação e orgulho.

Carreira jornalística

Depois de se aposentar, Michael Robinson terminou seus estudos em jornalismo e entrou na televisão espanhola para comentar sobre a Liga Inglesa antes de ir para a Copa do Mundo de 1990. Nesse mesmo ano, ele conheceu Alfredo Relaño, que o apresentou ao Canal + para formar uma conhecida dupla na mídia do país com Carlos Martínez.

Por 30 anos, Martínez e Robinson transmitiram milhares de jogos da Primeira Divisão, sendo a voz do mundo do futebol na Espanha e se tornando mais um nos lares das famílias.

Robinson, apesar das notícias de seu câncer, continuou trabalhando até o último dia com Carlos Martínez e Julio Maldonado, Maldini, na transmissão dos jogos da Primeira Divisão.

Sempre com um sorriso no rosto, Michael Robinson deixa um grande legado não apenas em campos, mas em toda a sociedade inglesa e espanhola por seu carisma.