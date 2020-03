Ídolo do Atlético de Madrid, Capón morre vítima de coronavírus

José Luis Capón, ex-jogador e ídolo do Atlético de Madrid, morreu na manhã deste domingo (29), aos 72 anos, na Espanha. Com a saúde debilitada após ser infectado pelo coronavírus, ele desenvolveu uma pneumonia e não resistiu.

Nas redes sociais, o clube espanhol lamentou a morte do ídolo: "A família atleticana está de luto. Faleceu uma de nossas grandes lendas: José Luis Capón. Sempre estará em nossos corações. Descanse em paz".

Nascido em Madri em 1948, o ex-lateral defendeu os colchoneros por nove temporadas e participou de 268 jogos com a camisa do clube.

Entre as conquistas pelo Atlético de Madrid estão três títulos do Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei.