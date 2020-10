Essa sexta-feira foi de festa no mundo do futebol devido ao 80º aniversário de Pelé, que durante toda a semana recebeu homenagens de celebridades e instituições de todo o mundo, incluindo do Santos, time cuja camisa vestiu durante quase toda a carreira.

Confira no vídeo depoimentos de ex-atletas como Robert, Zé Roberto, Giovanni e Pita. Eles falaram sobre sentimento de vestir camisa 10 do Rei do futebol no Peixe.