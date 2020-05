Ex-Juve e Chelsea vence o câncer duas vezes: "Tenho músculos novamente... e medo"

Há que valorizar a saúde. Essa é a mensagem que Gianluca Vialli quis transmitir após superar o câncer de pâncreas.

"Você nunca sabe até passar vários anos sem problemas. Fisicamente me sinto bem", disse ele em entrevista ao 'The Times'.

Pouco a pouco, o ex-jogador recuperou sua massa muscular: "Acho que tenho músculos novamente, tenho trabalhado todos os dias com minha esposa. Mas tenho medo e estou preocupado. Uma coisa que me levará a perder é a sensação de durma ou acorde com um pouco de dor no estômago, dor de cabeça ou febre e pense que está de volta".

Vialli explicou o que sentiu durante a doença. "É como um bombardeio e na maioria das vezes estou entorpecido e semi-consciente. Ninguém quer algo assim".

O ex-jogador de futebol mantém o lado positivo depois de superar o câncer de pâncreas duas vezes: "Quando isso acontece com você, você deve vê-lo como uma oportunidade de se conhecer melhor: como você é, como era e como quer ser no futuro".