Ex-padrasto de Neymar se gravou após ser apunhalado no México

Tiago Ramos foi esfaqueado em uma briga de bar em Cancún, no México, como ele mesmo afirmou em um vídeo postado em sua conta no Instagram. O jovem ex-namorado da mãe de Neymar mostrou os ferimentos que sofreu, com o pescoço ensanguentado.

O padrasto do jogador do PSG denunciou que o agrediram sem motivo: "Quase morri por algo que não fiz. Fui ao restaurante e pedi um prato de carne. Não sei o que aconteceu. Não fiz nada, mas não me deixaram ficar. Havia três homens e um me esfaqueou".

Além disso, não hesitou em ameaçar quem o esfaqueou: "Isso não vai ficar assim. Tenho o número da pessoa que fez isso e vou voltar para o México".

Tudo isso enquanto diferentes mídias brasileiras garantem que o conhecido modelo de 24 anos teria retomado seu relacionamento com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, 53.