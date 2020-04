Ex-presidente da CBF é solto nos EUA e volta ao Brasil

José Maria Marin (87) ex-presidente da CBF e condenado pelo caso 'FIFAGate' pelo crimes de organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro foi liberado pela justiça americana.

Em declarações ao blog 'Blog do Perrone', do 'UOL Esportes', o advogado de Marin, Júlio Barbosa, confirmou que ele está no Brasil. "Marin está de volta ao Brasil e considero minha missão encerrada. Os membros da equipe de defesa nos Estados Unidos estão muito felizes pelo retorno dele ao país", disse.

O ex-presidente foi solto devido a um mecanismo da justiça americana chamado “compassionate release”, utilizado por uma razão humanitária, já que Marin tem um “elevado risco de sua saúde ser comprometida por causa do surto de covid-19”.