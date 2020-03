Ex-presidente do Barça insinua que polícia plantou provas contra ele

O ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, que passou 645 dias em prisão preventiva, revela em seu livro "Um forte abraço" que tudo faria parte de uma conspiração contra ele.

De acordo com a publicação, um dos agentes da polícia espanhola teria introduzido uma prova falsa com o único objetivo de incriminá-lo.

"Um dos policiais se aproxima de mim e me diz que precisávamos verificar o conteúdo do armário juntos. Até então, toda a pesquisa havia sido feita sem mim. Eu não entendo, mas presto atenção. O policial abre o armário e vai diretamente para o casaco de Marta e, de um dos bolsos, tira um envelope com uma inscrição que diz 'RT' e '5K'. Digo a ele que o envelope não é meu e ele responde que deve ser da minha esposa. Eu digo não, que não é meu nem dela, que esta manhã este envelope não estava lá", diz o texto.

O ex-cartola aponta uma série de motivos, para justificar a suposta ação desse membro do corpo policial, mas são todas suposições.

"Talvez tenha sido porque colocamos as quatro listras na camisa do Barça? Ou por que permitimos que o Via Catalana passasse pelo Camp Nou? (...) Talvez tenha sido porque contratamos Neymar contra a vontade de outra equipe? Ou que havíamos vendido os direitos de televisão do Barça?", completou.