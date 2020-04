Ex-presidente do Barcelona explica como contratar Neymar

Sandro Rosell voltou aos noticiários com uma entrevista ao jornal 'Mundo Deportivo' e aprovou um possível retorno de Neymar ao Barcelona. No entanto, o ex-presidente do clube afirmou que condicionaria o contrato a uma série de fatores.

"É claro que eu contrataria Neymar. Do ponto de vista esportivo, sem dúvida. Mas com um contrato variável vinculado a resultados esportivos, sociais e comportamentais. Por escrito", comentou.

O ex-presidente do Barcelona deixou claro que o clube não deve tolerar nenhum ato de indisciplina de Neymar e enfatizou que isso deve estar estabelecido no contrato.

"Ele tem um talento inato único no futebol e uma aura pessoal com grande valor comercial. Ele é único", continuou Rosell, que sabe que, além do que pode contribuir para o futebol, Neymar também é um personagem que funciona para o marketing de seu clube.