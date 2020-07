Meunier diz que Leonardo mentiu sobre sua saída

Após vários anos como jogador do PSG, Thomas Meunier trocou o clube pelo Borussia Dortmund. Ele foi critiado pelos torcedores do Paris Saint-Germain por não terminar a temporada no Parque dos Príncipes, mas o belga disse que Leonardo, diretor esportivo do clube francês, mentiu sobre sua saída.

O lateral deixou o PSG de graças após o término do contrato e explicou a situação. "Leonardo disse à imprensa na França que eu havia me recusado a renovar meu contrato. Não é verdade, quero deixar muito claro", disse Meunier à Deutschen Presse-Agentur.

"Leonardo nunca tentou chegar a um acordo com o Borussia Dortmund, e menos ainda comigo! Ele queria que eu jogasse no PSG quase de graça", afirmou o belga.

Meunier chega ao clube aurinegro para ser o substituto de Achraf Hakimi. O marroquino será reforço da Inter de Milão para a próxima temporada.

Antes da disputa da Liga dos Campeões, em agosto, o PSG ainda terá duas finais nacionais para disputar no fim do mês de julho. No dia 24, o compromisso é contra o Saint-Étienne pela final da Copa da França. Uma semana depois, no dia 31, o time da capital duela contra o Lyon pelo título da Copa da Liga Francesa.

Pela competição europeia, o PSG encara a Atalanta no dia 12 de agosto, pelas quartas de final. O duelo será em jogo único e disputado em Lisboa, assim como toda a reta final da Liga dos Campeões.