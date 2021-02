Ex-Real Madrid e Dortmund será julgado por possuir pornografia infantil

O tribunal anunciou que Metzelder será julgado em abril, na cidade de Düsseldorf, por possuir e divulgar imagens de pedofilia e pornografia infantil.

O ex-jogador teria enviado 29 fotos pornograficas a um conhecido via WhatsApp. O diário 'Bild', afirmou na época, que denúncia partiu da namorada do jogador, com quem se relacionava a pouco mais de um ano.

O escândalo levou a TV “ARD”, onde Metzelder era comentarista, a "suspender sua colaboração" até que investigação seja concluída.

Metzelder, de 40 anos, jogou em clubes como Borussia Dortmund, Real Madrid, Schalke 04 e também pela Seleção Alemã, sendo vice-campeão do mundo em 2002.