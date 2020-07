Ex-treinador do Benfica pode assumir o Aston Villa

Bruno Lage pode estar prestes a assumir uma equipe da Premier League. De acordo com informações da 'Sport TV', o ex-treinador do Benfica estaria negociando com o Aston Villa.

Ainda de acordo com a citada fonte, as "negociações estão bastante avançadas" entre as partes. É bom lembrar que o agente do treinador é Jorge Mendes.

Lage esteve um ano e cinco meses a frente do Benfica, onde conquistou um Campeonato Português e uma Supertaça. O treinador deixou um retrospecto de 51 vitórias, 12 empates e 13 derrotas no clube de Lisboa.

Caso de confirne essa notícia, Lage assumirá o clube que terminou a Premier League na 17º colocação, um ponto a frente da zona de rebaixamento.