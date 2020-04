Ex-treinador do Corinthians exalta reforço do Benfica

Pedrinho é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O jovem se prepara para defender as cores do Benfica, assim que a bola voltar a rolar.

Jair Ventura, ex-treinador do Corinthians falou sobre o jogador e deixou a torcida encarnada entusiasmada com o que ouviu.

"Fico feliz por ele ter realizado essa transferência agora. Chama a atenção a cabeça boa dele, responsável, dos primeiros a chegar para treinar. Só tem a evoluir. Já é titular da seleção olímpica, jogando como 10, pode jogar aberto. Torço muito por ele" disse ao portal 'Meu Timão"

"Pedrinho é muito habilidoso, menino de um golo anulado. Podia ter sido o golo do título, mas acabou sendo anulado o golaço dele contra o Cruzeiro. Oscilava como os meninos jovens, tudo mundo sabe disso, é uma coisa normal", concluiu.

Pedrinho defendeu o Corinthians em 92 partidas, marcou oito gols e deu oito assistências em 5.788 minutos em campo.