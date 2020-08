Ex-Oasis promete show na Argentina se Messi fechar com City

Liam Gallagher é um dos cantores mais conhecidos e controversos do mundo, mas também é um apaixonado por futebol, em especial pelo Manchester City. Ele nunca escondeu demostrou essa paixão que tem pelo clube e era constantemente visto nas arquibancadas do Etihad Stadium.

E o músico parece estar animado com a possibilidade dos Citizens contratarem Leo Messi, que pediu para deixar o Barcelona. A empolgação do ex-Oasis é tanta que ele até prometeu um show na Argentina caso o seis vezes melhor do mundo reforce o time inglês.

No Twitter, um fã escreveu a Liam: "Se o Messi for para o Manchester City você precisa fazer um show na Argentina". E o artista respondeu: "Fechado".

Liam vem falando muito sobre Messi na rede social. Desde que o City apareceu como o favorito para assinar com o camisa 10 do Barça, o músico está empolgado com a possibilidade. "O Messias está no seu caminho para o Manchester City", escreveu ele em uma postagem.

Messi deve quebrar o silêncio em breve sobre o desejo de deixar o Barcelona. Segundo apurações da Goal, Pep Guardiola e o jogador já até conversaram e o treinador deixou claro a intenção de trabalhar novamente com o argentino.

Enquanto a ida de Messi para Manchester é ainda uma especulação, Liam e os demais torcedores sonham com o argentino vestindo a camisa azul do time. Como já diria a música: "I said maybe..."