Exames de Vidal na Inter devem ocorrer na segunda-feira

O Barcelona jogou, neste sábado, sua primeira partida sob o comando de Ronald Koeman, que relacionou 25 jogadores para o amistoso contra o Nàstic e deixou de fora Suárez e Vidal.

Os dois jogadores estão na rampa de saída do clube e o destino deve ser a Itália, um para a Juventus e outro para a Inter de Milão, respectivamente. O chileno inclusive parece estar prestes a assinar com os milaneses.

Segundo a emissora de rádio 'RAC-1', o volante de 33 anos estará na Itália na segunda-feira para passar pelos exames médicos e realizar os demais procedimentos necessários para a contratação.

Arturo Vidal chegou ao Barcelona em 2018 procedente do Bayern de Munique. Com a camisa do gigante catalão, o chileno já fez 96 jogos, marcou 11 gols e deu 11 assistências.