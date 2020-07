Excesso de confiança? Real Madrid coloca à venda a camisa especial de campeões por erro!

A camisa de campeão do Real Madrid já não é mais surpresa. EFE/Twitter/andrespgrm

O Real Madrid tem uma camisa especial preparada para quando for campeão do Campeonato Espanhol pela 34ª vez. Ela será colocada à venda na noite desta quinta-feira caso a equipe vença o Villarreal no Di Stéfano. Porém, todos os detalhes já são conhecidos porque o clube colocou o artigo à venda horas antes em seu site oficial.