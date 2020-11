Gustagol fala como treinos com Coudet o ajudaram na adaptação na K League. DUGOUT

Confira a entrevista exclusiva concedida pelo atacante Gustavo, o Gustagol, à Dugout em que ele fala como o período em que foi dirigido por Eduardo Coudet, no Internacional, o ajudaram a se adaptar mais rapidamente a forma de jogar na K League. Gustagol fala ainda sobre sua chegada à Coreia do Sul e como conquistou rapidamente os torcedores do Jeonbuk.