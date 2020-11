VÍDEO: artilheiro na Coreia, Júnior Negão relembra passagem pelo futebol brasileiro

Júnior Negrão, do Ulsan Hyundai, foi um dos grandes destaques do campeonato da Coreia do Sul, a K-League, encerrando a competição com 26 gols em 27 jogos.

Dono do primeiro lugar da tabela de artilheiros, ele teve atuações fundamentais para ajudar sua equipe a terminar a campanha com o vice-campeonato nacional.

O atacante também atuou em equipes como Guarani, América-MG e Figueirense antes de se aventurar na Ásia, onde passou por dois clubes da Tailândia antes de chegar à Coreia do Sul.

Apesar do sucesso em terras sul-coreanas, onde está há três temporadas, o jogador revelado pelo Nacional-AM e com breve passagem pelo Corinthians deseja retornar à sua terra natal.

Confira no vídeo acima o trecho da entrevista do atacante brasileiro de 33 anos, que relembra passagem pelo futebol brasileiro.