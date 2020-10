Exclusiva Dugout: Ndombele fala sobre tudo desde que chegou ao Tottenham

Ndombele deixou o Lyon em 2019 com destino ao Tottenham. Mesmo com alguns problemas de adaptação, uma complicada relação com José Mourinho e até uma lesão, o jogador de 23 anos já entrou em campo 38 vezes com a camisa dos 'spurs', marcou quatro gols e deu quatro assistências.

O meio-campista francês falou sobre sua chegada e adaptação ao Tottenham, além da relação com José Mourinho e Gareth Bale.

