Em entrevista exclusiva para Dugout, o meio-campista Rômulo elogiou o Bahia, relembrou a trajetória pelo clube brasileiro e explicou quais motivos o fizeram deixar o Brasil.

Confira no vídeo acima o depoimento do jogador, que optou por seguir para o futebol da Coreia do Sul, onde joga há três anos defendendo a camisa do Busan IPark.