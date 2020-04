VÍDEO: a expectativa de Diego para o retorno do futebol no Brasil

Diego é considerado um dos grandes líderes da equipe comandada por Jorge Jesus, que conquistou os recentes títulos dessa era gloriosa.

Apesar da liderança, da experiência e da técnica indiscutíves, o jogador criado no Santos ao lado de Robinho não é titular da equipe comandada por Jorge Jesus.

Diante de tanta concorrência, o meia do Flamengo costuma aparecer entre os reservas do técnico português. No entanto, isso não significa que ele não participe dentro de campo.

Diego não só se tornou uma espécie de 12° jogador, mas entra em partes decisivas de partidas e participa de lances capitais.

Em meio à parada do futebol, ele falou sobre a "expectativa muito grande" pela retomada das competições.